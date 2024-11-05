Bahçeli: Erdoğan bir kez daha seçilmeli, bunun için anayasal düzenleme yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz

Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap peşinde değiliz. Milletin desteği olamadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizin her açıdan layık olduğu şekilde temsil edebilmek, kronik ve konjonktürel sorunları çözümlerle buluşturmaktır. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez. Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz.

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefe ulaşılamaz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, kucaklaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız.

Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum

Hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Yolculuğumuz bir ve hilale doğrudur. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Saygı duyulmuştur. Milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl karı mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye faaliyet gösteriyor.

İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çiban başlarını nasıl yoksayalım? Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı?

Teröristbaşı, terörün bittiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin, bunları söylesin

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır, bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları söylesin, ak koyun kara koyun çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozukdukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır.

Dünya politikasındaki esasların görülebilen güç odaklarına, imkan ve yeteneklerine göre belirlenmelidir. Coğrafya tehditlerin son aşamasıdır. Türkiyemiz, küresel güçlerin politik amaçlarının güzergahı, yol kavşağı bazen hedefi bazen de hareket noktası üzerindedir.

Devletin bekası, milletin ve vatanın ferahı için dürüst, cesur ve kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır.

DEM Parti kararını derhal netleştirmeli

Milletimiz esareti tarih boyunca reddetmiştir. Siyasette uzlaşmak ortak yarardır. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez. 23 Ekim TUSAŞ saldırısı Türkiye'ye yapılmıştır. 5 şehidimizin, yaralı kardeşlerimizin acısı ve hüznü Hakkari'den Edirne'ye ülkemizin tamamına çökmüştür. Teröre tolerans sıfırdır. Terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Terör başka, Kürtler başkadır. İkisini karıştırmak en büyük kötülüktür. Terör örgütü Türkiye düşmanlarının taşeronudur. DEM Parti kararını derhal netleştirmeli, gel gitli tutumundan uzaklaşmalı, terörle arasına duvar örüp örmeyeceğine karar vermelidir. Kimse karnından konuşmasın. Sahte efelenmelere sapmasın. Ederinin ne olduğunu bildiklerimiz fason meydan okumalara hiç heveslenmesin.

Teröristbaşının TBMM'de DEM grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar?

Düne kadar altılı masada kimlerle can ciğer kuzu sarması olduklarını, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar. Öcalan İmralı’da yatıyor. Fakat DEM Grubu'nda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu neden görmüyorsunuz? TBMM, milli iradenin tecelligahıdır. Peki İmralı adası neresidir, hangi ülkenin toprağıdır? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Teröristbaşının TBMM'de DEM grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? Bu ne yaman çelişkidir? Tecridi kalkarsa DEM grubunda eylemsel ve araçsal olarak açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar kandan beslenen köksüzlerden başkası olamaz. Ceset edebiyatı yapanlar Mehmetlerimizin yanına gitsin, dağın başında nöbete gitsinler o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek seçenektir

Diyorlar ki yeni anayasa süreci için tahkimat yapılıyormuş. Hedefimiz terör kamburundan kurtulmaktır. Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız; CHP'nin içinde 4 yıl varken aday mı arayacağız? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olamayacak mıdır? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.

CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Buradan bakınca CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır.

Belediyelere kayyum atamaları

Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terörle iltisakları nedeniyledir. Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır.