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Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti

Kayyum atamaları sonrası siyasi parti liderlerinden randevu talep eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'na MHP lideri Bahçeli'den ret cevabı geldi.

Haber Merkezi
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Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası randevu talebi hakkında konuştu.

Bahçeli, "Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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