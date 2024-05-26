Bahçeli: Türk futbolu strese girmesin, bu yıl 20 takım kümede kalsın

Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşmişti. Küme düşecek son takım ise yine bu akşam belli olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Takımlar küme düşmesin" dedi.

Karagümrük ligde kalmalıdır

20 takımın kozlarını paylaştığı Süper Lig'de bu akşam itibarıyla küme düşecek 4. takım da kesinleşecek. Bu takımlardan biriyse Fatih Karagümrük. Devlet Bahçeli, Karagümrük'ün küme düşmesiyle ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu:

"Karagümrük'ün kümeden düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. O aynı zamanda futbolun gümrüğüdür."

MHP kurumsal hesabı da paylaştı

Sezonun son maçlarından hemen önce de Bahçeli'den bir çağrı geldi. 6 Şubat depremlerini anımsatan Bahçeli "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" dedi ve bu sezon için önerisini açıkladı.

Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi" için 2023-2024 sezonunda yer alan 20 takımın küme düşmemesi gerektiğini ya da da takım sayısının 21'e yükseltilmesini istedi.

Bahçeli'nin çağrısı MHP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.