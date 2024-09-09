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Bahçeli'den Narin açıklaması: Caniler hesap vermeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir." dedi.

Haber Merkezi
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Bahçeli'den Narin açıklaması: Caniler hesap vermeli
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Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine dün ulaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Narin Güran ve Tunceli'de trafik kazası sonucu şehit olan 4 asker ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."

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