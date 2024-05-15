Bahçeli'nin sözleri sonrası Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara Emniyeti'nde yaşanan olaylara ilişkin uyarıların ardından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Bazı iddialara göre ise zirvede istihbarat ve yargı alanındaki meseleler konuşuldu.

Bahçeli bu sözlerle uyarmıştı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan gözaltılar gündemdeki yerini koruyor. Görevden uzaklaştırılan 3 üst düzey emniyet görevlisinin evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası MHP lideri Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamada bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunun altını çizdi. TBMM'deki grup toplantısında Bahçeli'nin "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" dedi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddialara göre Erdoğan, bu konuyu görüşmek için MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Masada yargı ve istihbarat alanları var

Gazeteci Hande Fırat ise Erdoğan'ın zirvede yargı ve istihbarat alanındaki gelişmeleri masaya yatırdığı bilgisini paylaştı. Fırat, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiler. Dün akşam (önceki akşam) için planlanan bir toplantıydı bu. Biriken konularla ilgili her iki isimden de aynı anda bilgi almak istediği belirtiliyor. Aslında programında dün akşam (önceki akşam) yapılacak olan toplantı bu (dün) akşama alınmış. Tabii ki gündemde güncel her konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bugün (dün) MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği konular değil yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Grup toplantısı önemli. Aldığı bilgiler neticesinde ne söyleyecek? Tüm gözler 12:00'deki grup toplantısında olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda konu hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.