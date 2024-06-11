Bahçeli'nin yüzüğünde dikkat çeken mesaj

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taktığı yüzük dikkat çekti. Bahçeli yüzüğünün yakın çekim fotoğrafını Instagram hesabından da paylaştı.

Bahçeli'nin taktığı yüzükte "Allah bana yeter" yazıyor. Öte yandan Bahçeli'nin taktığı rozette de Göktürkçe aynı mesaj yer aldı.

Halk TV yayınında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yüzüklü mesajın ne anlama geldiğiyle ilgili soruya, "Bu yüzüğün bir anlamı olabilir. Ancak bunu yorumlamak bize düşmez. Çünkü bu mesajın muhatabı biz değiliz" yanıtını verdi.