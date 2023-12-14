Bakan Bayraktar son noktayı koydu: Yaz saati uygulaması sürecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaz saati uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye'de İstanbul'da güneş saat 08.20'de ağırıyor, Paris'te 08.34'te, Berlin'de yine 08.30'da güneş ağırıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor da bizde niye problem oluyor anlamıyorum" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, bu konuda yapılmış akademik çalışmalara da dikkat çekerek şunları aktardı:

"20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Bu raporda çok dikkat çekici bir ifade var. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır."

İmamoğlu'ndan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de 7 yıldır yürürlükte olan ''yaz saati'' uygulamasına tepki gösterdi. Uygulamanın güvenlik sorununa da yol açtığını belirten İmamoğlu, "Herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor" demişti.