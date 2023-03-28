Bakan Bilgin: Asgari ücret artışı gündemimizde yok

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi asgari ücrete zam tartışmalarıyla ilgili açıklamada, "Asgari ücrete zam temmuzda" dediği öne sürülmüştü.

Asgari ücretin seçim öncesi artırılacağına ilişkin iddialarıyla ilgili TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu alanda yeni düzenlemeye ihtiyaç olmadığını söyledi. Enflasyonun düştüğünü kaydeden Bilgin, düşüş eğiliminin Temmuz ayında da devam ederse, yeni bir düzenleme yapmaya ihtiyaç olmayacağını bildirdi. Bakan Bilgin, Temmuz ayı geldiğinde o günkü şartlarda durumun yeniden değerlendirileceğini anlattı.

Vedat Bilgin, hâlen 7500 liranın üzerinde emekli aylığı alanların aylıklarında artış olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise şu anda gündemde böyle bir şey olmadığını kaydetti.

Bu tarz taleplerin bitmeyeceğini ifade eden Bilgin, “Bu bitmez, 8 Eylül EYT çıkardığımızda 9 Eylül niye çıkmadı denildi. Hukuk normunda yapılan değişiklik, geriye işletildiği için mağduriyet olmuştu. Biz kapsamlı bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.