Bakan Bilgin: EYT'lilerin maaşları bu ay sonuna kadar bağlanacak

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin, "1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak." diye konuştu. Bilgin, aynı zamanda tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları ile bayram ikramiyelerinin de hesaplara yatacağını söyledi.

Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda ise "Eksik kalan kesimler de hakkını alacak." açıklaması yaptı.

Vedat Bilgin, özetle şunları söyledi:

Bekleyen EYT başvuruları

Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.

7 bin 500 üzeri emekli maaşı artacak

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız.

3600 ek gösterge

3600 ek göstergede hazırlığımız tamam. Meclis açılır açılmaz birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri bundan yararlanacak. Eksik kalan tüm kesimler de hakkını alacak.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücreti Temmuz ayında değerlendireceğiz. Amacımız asgari ücreti belli bir düzeyde tutmak.