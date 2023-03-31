Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü ile ilgili kanun teklifinin Mecliste kabul edilmesinin ardından telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.