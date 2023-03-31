  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Takip Et

Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü ile ilgili kanun teklifinin Mecliste kabul edilmesinin ardından telefonda görüştü

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

 

Finlandiya’nın NATO üyeliğine Meclis’ten onayFinlandiya’nın NATO üyeliğine Meclis’ten onayGündem

 