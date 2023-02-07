Bakan Çavuşoğlu otelcilerle buluşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya’da otelcilerle Lara, Manavgat ve Alanya bölgelerinde üç ayrı toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, depremzedelerin özellikle Antalya başta olmak üzere, diğer illerde konaklatılmasına yönelik imkânların olabildiğince artırılması amaçlanıyor.

Otelcilerle buluşacak Bakan Çavuşoğlu, depremzedeler için oteller tarafından tahsis edilecek oda sayıları ve konaklatılacak depremzede sayılarının artırılması yönünde görüşmeler yapacak. Toplantılarla, depremzedelerin özellikle Antalya başta olmak üzere, diğer illerde konaklatılmasına yönelik imkânların olabildiğince artırılması amaçlanıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği ile yapılan ‘Deprem Kriz’ toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşa konaklama sağlama kararı aldıklarını açıkladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) da 9 bin 450 odayı deprem bölgelerindeki koordinasyon merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda hazır tutacaklarını duyurdu.

AKTOB yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyeleriyle yoğun bir çalışma ve iş birliği içerisinde olduklarını duyuran AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerdeki ağır iklim ve coğrafi koşullar, bölgedeki depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kılıyor.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda iletişimimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı bu ağır tabloda, zarar gören vatandaşlarımızın bölgemizde konaklamalarına yönelik olarak oda tahsisinde bulunan ve bulunacak konaklama tesislerimizin yönetimlerine müteşekkiriz. Kriz Merkezi ile iletişimimiz 7/24 devam ediyor. Gelişmelerle ilgili iletişim kanallarımızdan sizleri bilgilendiriyor olacağız” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan (TÜROFED) yapılan ilk duyuruda, herkesi derinden sarsan deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren TÜROFED olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda çalışmalara derhal başlandığı belirtilerek, bu çalışmalar neticesinde an itibarıyla 17 bölge derneğinin desteğiyle 9 bin 450 odayı deprem bölgelerindeki koordinasyon merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, depremzedeler için hazır bulundurdukları açıklandı.