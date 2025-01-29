Bakan Ersoy, gündeme gelen 'istifa' sorularını yanıtsız bıraktı!

Kartalkaya'da meydana gelen büyük yangının ardından, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istifa edip etmeyeceği, kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı. Turizm sektörünün önemli bölgelerinden biri olan Kartalkaya’daki yangında 78 kişi hayatını kaybederken, bakanın süreçteki tavrı ve tepkisi ise merakla takip edildi.

Gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı

Gazeteciler, Bakan Ersoy’a yangın sonrası olası bir istifa hakkında soru yöneltti. Ancak Bakan Ersoy, soruyu yanıtsız bıraktı ve herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Yangının ardından Bakan Ersoy’un bu konuda herhangi bir açıklama yapmaması, istifa iddialarının daha da fazla gündeme gelmesine neden oldu.