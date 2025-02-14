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Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot  görüşmede Suriye’deki durum değerlendirildi ve Türkiye - AB ilişkileri ele alındı. Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, Türkiye’nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

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