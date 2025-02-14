Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot görüşmede Suriye’deki durum değerlendirildi ve Türkiye - AB ilişkileri ele alındı. Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, Türkiye’nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye - AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.