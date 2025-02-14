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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hakan Fidan ve Marco Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

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