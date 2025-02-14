Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, David Lammy ile bugün 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.