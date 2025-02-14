  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konuları görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, David Lammy ile bugün 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştüGündem

 

Bakan Fidan: Şartlar müsait olursa benim gelmemde bir sıkıntı yokBakan Fidan: Şartlar müsait olursa benim gelmemde bir sıkıntı yokGündem

 

Gündem
TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma! Muhalefetten tepkiler peş peşe geldi
İktidara hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum
400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı
400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı
Bakan Vedat Işıkhan'dan TÜSİAD'a tepki: Tehdit diliyle müdahaleye izin vermeyiz
Bakan Vedat Işıkhan'dan TÜSİAD'a tepki: Tehdit diliyle müdahaleye izin vermeyiz
TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma: Özgür Özel'den ilk tepki geldi
TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma: Özgür Özel'den ilk tepki geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geleceğini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geleceğini açıkladı
Rekabet Kurulu, Fransız liselerine ceza yağdırdı
Rekabet Kurulu, Fransız liselerine ceza yağdırdı