Bakan Koca duyurdu: Tetkiklerde de onaylı randevu sistemi devreye girecek

ANKARA (EKONOMİ) Mecliste gazetecilerin kuduz vakalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli tedbir ötenazi mi olmalı açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil" dedi.

Bir ayını tamamlamak üzere olan Onaylı Randevu Sistemine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Koca, bayramdan sonra onaylı randevu sürecinin bir aylık uygulama sonuçlarını açıklayacağını söyledi. Bir iki branş dışında şikayetlerde yaşanan azalmanın rakamlara yansımaya başladığını kaydeden Koca, tetkiklerle ilgili olarak da benzer şekilde onaylı randevu sürecine geçileceğini açıkladı.

Koca, “Bayramdan sonra peyderpey bir gün önceden aranarak tetkiklerle ilgili bir onay süreci devreye girecek. Hem insani boyutu hem teknik altyapıların tamamlanarak daha erken dönemde mr, kolonoskopi gibi tetkikler yapılacak. Hatta ameliyatlar dahil olmak üzere bizim randevu verdiğimiz tüm tetkiklerle ilgili onay sistemini devreye alarak vatandaşımız bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusuysa başka hastamızı erken dönemde çağırarak gelmesini sağlamış olacağız.” dedi.