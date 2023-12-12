Bakan Koca: Milletvekili Bitmez'in durumu son derece kritik ve ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'deki bugünkü bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Koca, Bitmez için "Durumu son derece kritik ve ciddi. Kalp akciğer pompasına bağlandı. Hayati fonksiyonlarını cihazla devam ettiriyor" dedi. Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

* Yapılan anjiyo ile 2 ana damarınının tam tıkalı olduğu görüldü ve devamında müdahale sonrası sonuç alınamadı. Bunun sonucunda hastamız Kalp akciğer pompasına bağlandı. Bunlarla hayati fonksiyönlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. tüm ekipler ve arkadaşlar birarada yakınen takip ediyor.