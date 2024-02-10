Bakan Koca: Saldırıda yaralanan vatandaşımız ameliyata alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin beyin ameliyatına alındığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Küçükçekmece'de bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."
İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024