Bakan Koca: Saldırıda yaralanan vatandaşımız ameliyata alındı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Küçükçekmece'de bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."