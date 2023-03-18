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Bakan Koca'dan Şanlıurfa’ya şebeke suyu uyarısı

Bakan Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyunun verilmeye başlandığını ancak yeni açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyunun verilmeye başlandığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

 

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