Bakan Özhaseki: Hatay’da 309 bin 782 bağımsız bölüm inşa edeceğiz

ANKARA (EKONOMİ) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem felaketinde ağır hasar alan Hatay’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özhaseki, Hatay’da kısa süre önce rezerv alanlarda temellerin atılarak inşaatlara başlandığını kaydederek, yerinde dönüşüm projesi ile 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanı belirledikleri kırmızı çizgilerden taviz vermeden inşa edeceklerini bildirdi.

Bakanlığın yaraları sarmaya, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmaya devam ettiğini bildiren Mehmet Özhaseki, “Gerek rezerv alandaki çalışmalarımız ile gerekse ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz ile Hatay’da 309 bin 872 bağımsız bölümü inşa ediyoruz. Yine Hatay şehir merkezini Bakanlık olarak biz imar ve inşa ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Depremde yıkılan yapıların yanında ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapıların da hızla temizlendiğini ifade eden Özhaseki, “Temellerimizi attık, atmaya devam ediyoruz. Biz Hatay’ı, merkezini, tüm bölgeyi mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla özel olarak çalıştık. Hatay’da, kentsel tasarım çalışması yapan dünya çapındaki 6 ayrı mimarlık grubuna çalışma yaptırdık” şeklinde konuştu.

Özhaseki, Hatay’ın eskisinden daha güvenli ve güzel bir şehir olacağını vurgularken,

“Depremde pek çok kültürel varlığımız da yıkıldı. Bu anlamda Hatay tarihi Meclis binamız büyük zarar gördü. Anadolu’daki ilk camimiz olan Habib-i Neccar Cami’nin büyük bir kısmı yıkıldı. Pek çok kilise, çarşı gibi tarihi eserler de depremin enkaza çevirdiği yapılar arasında yer aldı” diye konuştu.