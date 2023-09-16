Bakan Tekin: Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarında bazı değişiklikler olacağını açıklaması tepkilere neden oldu. 'Mülakat' düzenlemesinin adaletsizlik getireceği öne sürülüyor. Bakan Tekin, komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisinin olmayacağını; ideolojik kayırma kesinlikle yapılmayacağını söyledi.

CNN TÜRK ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat tartışmalarına da değindi.

Öğretmen atama sürecinin revize edilmesi gerektiğini kaydeden Tekin, şöyle konuştu: "Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler. Adaya da burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız.

"İdeolojik kayırma kesinlikle olmayacak"

Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı... İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Eleştiri yapan sendikalar, bazı siyasi partiler, böyle rastgele eleştiri yapacaklarına bana yazılı olarak önerilerini getirmelerini bekliyorum, niyet okumasınlar.