Bakan Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' ile ilgili son dakika açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yenidoğan çetesi' ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın derinleştirildiğini belirten Bakan Tunç, "Tespit edilen suç kayıtları ve suçlularla ilgili olarak yaklaşık bir yıl süren araştırma ve soruşturma sonucunda, 26 Nisan 2024 tarihinde 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bazı hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan skandala ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sürecin 27 Mart 2023'te bir vatandaşın CİMER’e yaptığı ihbar ile başladığını belirtti. Bakan Tunç, "İhbarın ardından Sağlık Bakanlığı, hem idari hem de adli soruşturma başlatarak durumu Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Soruşturma derinleştirilerek teknik takipler ve deliller toplandı." dedi

47 kişi gözaltına alındı

Bir yıllık inceleme sonucunda 47 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, gözaltına alınanlar arasında 4 doktor ve 18 hemşirenin de bulunduğunu söyledi. Toplamda 22 kişinin tutuklandığını vurguladı. Ayrıca, soruşturmayı yürüten savcının tehdit edildiğini ifade eden Tunç, bu olayla ilgili de ayrı bir soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Tunç, "Kimse savcılarımızı korkutamaz, yargı görevini yerine getirirken kimseden çekinmezler," dedi.

Bakan Tunç, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi değerlendirdiğini ve önümüzdeki günlerde yargılanması istenen kişilerin kamuoyuna açıklanacağını kaydetti. Maddi çıkarlar uğruna bebeklere yönelik bir ihmalin kabul edilemez olduğunu, bu konuda hem idari hem de adli soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini kabul edilemez olarak nitelendiren Tunç, "Bir ana muhalefet genel başkanlığı yapmış kişinin, bu tür hakaret içeren sözler kullanması terbiye dışıdır. Hakaret suçtur. Avukatlar gerekli suç duyurusunda bulunmuşlardır. Soruşturma izni konusu Bakanlığımıza gelecektir. Siyasetin temiz bir dille yapılması gerekiyor." dedi.

Kanunlar karşısında kimsenin ayrıcalığı olmadığını vurgulayan Tunç, "Avukatlar gerekli başvuruları yaptılar ve bunlar değerlendirilecek. Çok sayıda hakaret dosyası var. 'Türk mahkemelerini takmıyorum' demek bir siyasetçiye yakışmaz," şeklinde konuştu.

Yargı paketi

Bakan Tunç, "Şu anda Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde. Ayrıca 22 maddelik AYM’nin iptal kararları ve noterlik kanunu ile ilgili bir düzenleme var. 9’uncu pakette yer alan etki ajanlığı olarak sunulan, Türkiye’de araştırma yapanların cezalandırılacağına dair hüküm getiriyormuş gibi yanlış anlamalardan kaynaklanan bir husus. Burada etki ajanlığı değil, Türkiye’de araştırma yapanların cezalandırılacağına ilişkin kanun teklifinde bir hüküm yok." ifadelerini kullandı