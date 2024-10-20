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AK Parti'den 'Yeni doğan çetesi' açıklaması: En ağır cezayı alacaklar

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, "'Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti'den 'Yeni doğan çetesi' açıklaması: En ağır cezayı alacaklar
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Ömer Çelik, Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu.

'Yenidoğan Çetesi' en ağır cezayı alacak

Çelik, "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

İsrail'in soykırımına tepki

Ömer Çelik, bir yıldır devam eden İsrail soykırımına da sert tepki gösterdi. Çelik İsrail’in dalga geçer gibi hareketler sergilediğini belirterek, "Hem öldürüyorlar hem de dalga geçer gibi gıda paketi atmaya çalışıyorlar" diye konuştu. İsrail'in her yeri işgal etmek istediğini söyleyen Çelik, "Soykırım şebekesi İspanya gibi Filistin hükümetini tanıyan birkaç Batılı ülke dışında bütün Batılı ülke hükümetlerini ve bakanlar kurulunu işgal etmiş durumda" dedi.

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