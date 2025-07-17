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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kırmızı boyalı saldırı! Güvenlik güçleri anında müdahale etti (Video)

Ankara’da bir grup, İsrail’i desteklediği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği'ne kırmızı boyalarla saldırdı. Güvenlik güçleri saniyeler içerisinde müdahale etti.

Haber Merkezi
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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kırmızı boyalı saldırı! Güvenlik güçleri anında müdahale etti (Video)
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Ankara’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen bir protesto, ABD Büyükelçiliği önünde dikkat çeken bir eyleme dönüştü.

Ankara’da bir grup, ABD Büyükelçiliği'ne kırmızı boyalarla saldırdı. Güvenlik güçleri saniyeler içerisinde müdahale etti.

Elçilik binası önüne gelen bir grup, ABD’nin İsrail’e verdiği destek gerekçesiyle kırmızı boya dolu şişeleri binaya fırlattı. Boya, elçiliğin dış cephesine isabet etti.

Olayın yaşanmasının hemen ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eyleme müdahale ederek gruba dağılım çağrısı yaptı.

Protestocuların elçilik önüne gelmeden önce sosyal medya üzerinden örgütlendiği ve eylemin sembolik anlam taşıdığı belirtiliyor. Kırmızı boyanın saldırılarda dökülen kanı temsil etmek amacıyla seçildiği tahmin ediliyor.

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