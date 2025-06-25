Bakan Uraloğlu: Irak’taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bölgedeki çatışmaların havacılık sektörü üzerindeki etkilerine değinen Uraloğlu, İran ve Irak'ta kalan Türk yolcu uçaklarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, "İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane olmak üzere toplam 11 havayolu şirketimize bağlı uçaklar orada kaldı. İlk etapta makul bir beklemeden sonra tüm personelleri karayoluyla ülkemize getirdik. Irak'taki 4 uçağı ülkemize getirmek için girişimlerimiz var. İran için ise beklemede kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölgede zaman zaman hava sahalarının kapanmasının yolcu ve iş gücü trafiğini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski ticari faaliyetler açısından önemliydi. Alternatif rotaları değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk hava sahasında düşüş

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye üzerinden geçen hava trafiğinde de düşüş yaşandığını belirten Uraloğlu, "Normalde 1600 civarında olan uçak hareketi kriz dönemlerinde 1200’lere düştü." dedi.

Suriye'de yeniden yapılandırma hamlesi

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye’deki altyapı çalışmalarıyla da ilgilendiğini belirterek, Şam ve Halep havalimanlarının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, Hicaz Demiryolu’nun ayağa kaldırılması ve karayolu taşımacılığına ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde durduklarını kaydetti.

Kalkınma Yolu Projesi hızla ilerliyor

Irak, Türkiye, BAE ve Katar’ın ortak yürüttüğü Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin konuşan Uraloğlu, "Proje büyük ölçüde tamamlandı, finansman görüşmeleri sürüyor. Şanlıurfa-Ovaköy arasındaki otoyol ve 727 kilometrelik demiryolu hattının yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, projenin 2030’a kadar tamamlanabileceğini belirtti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu hattı

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne entegre edilecek demiryolu hattı için Dünya Bankası ve Asya Yatırım Bankası ile 5 milyar dolarlık finans görüşmeleri yürütüldüğünü açıkladı. Hedeflerinin 2025’te inşaata başlamak olduğunu söyledi.

5G ve siber güvenlik vurgusu

TRT Haber’de 5G çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 5G testlerinin sürdüğünü ve 2026 yılında 5G’yi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Siber güvenlik konusunda da gerekli önlemlerin alındığını belirten Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıl 120 bin, bu yıl 40 bin zararlı erişimi engelledik" dedi.

Ulaştırma Forumu Türkiye’de

Uraloğlu ayrıca, 70 ülkenin katılımıyla düzenlenecek uluslararası ulaştırma forumuna Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını ve 40’tan fazla bakanın katılımının beklendiğini duyurdu.