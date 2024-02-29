Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde FETÖ operasyonu
Bakan Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
Operasyon hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
"Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."
Antalya merkezli 1️⃣4️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” Operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 29, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️… pic.twitter.com/rZFioFfn6X