Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."