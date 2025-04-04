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Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 vatandaşımız yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 6 bin 533 vatandaşımızın yaralandığını açıkladı

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 vatandaşımız yaşamını yitirdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bayram tatilindeki acı tabloyu da paylaştı. Buna göre; tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 kişi öldü, 6533 kişi ise yaralandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 790 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor.

Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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