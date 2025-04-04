Ekonomistler ikiye bölündü: Fed’den daha fazla indirime “kesin” gözüyle bakılıyor

ABD Merkez Bankası Fed'den beklentilerde fiyatlamalar değişti. Para piyasalarında fiyatlamalarda 2025 yılında 100 baz puan indirim olasılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bu oran daha önce 75 baz puan indirim beklentisi için gerçekleşmişti.

Para piyasalarında fiyatlamalar daha fazla bir gevşemeye işaret ederken, ekonomistler de ikiye ayrıldı. Tarifeler karşısında Fed’in nasıl bir yol izleyeceği konusunda dev bankaların ekonomistleri farklı görüşler açıkladı.

Ekonomistler ayrıştı

UBS Global Wealth Management CIO’su Mark Haefele’ye göre tarifelerin yaratacağı ekonomik sonuçlar dolayısıyla Fed bu yıl dört kez faiz indirecek.

Morgan Stanley’in ABD Başekonomisti Michael Gapen ise tamamen farklı düşünüyor. Gapen Fed’de enflasyon endişelerinin ön plana çıkacağını savunarak faiz indirimi için gelecek yılın beklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu derecede bir görüş ayrılığı tarifelerin çift yönlü sert etki yapabileceğini ortaya koyuyor. Bazı ülke örneklerinde yüzde 50’yi aşan tarifeler ekonomik büyümeyi zayıflatabilir ve aynı zamanda halihazırda politika yapıcıların istediği seviyenin üzerinde olan enflasyonu da tetikleyebilir.

Piyasalardaki ilk tepkiler ise Haefele’nin görüşüne paralel seyrediyor.ABD 10 yıllık tahvil faizi perşembe günü kısa bir süre yüzde 4’ün altını görmüştü.

Ekonomik büyümeye yönelik endişelerin daha ağır bastığına dair bir başka gösterge de JPMorgan’dan geldi. Daha önce ABD ekonomisinde resesyon ihtimalini yüzde 40 olarak öngören banka bu beklentisini yüzde 60’a yükseltti. JPMorgan Başekonomisti Bruce Kasman yayımladığı notta “Kan dökülecek” diye yazdı.