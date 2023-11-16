Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gemiciler' suç örgütü çökertildi

Muğla'da bir organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden verdikleri sahte otomobil ve ev ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün silah ticareti yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.