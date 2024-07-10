Bakan Yerlikaya duyurdu: KADES'e 1 milyonu aşkın ihbar yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugüne kadar KADES uygulamasına yapılan ihbar sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.
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TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KADES uygulamamız bu anlamda verdiğimiz mücadelede çok önemli yere sahip dedi.
1 milyon 219 bin ihbar yapıldı
Bakan Yerlikaya, KADES uygulamasında bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.' açıklamasında bulundu