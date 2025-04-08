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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şişli'de ev basıp 2 kişiyi katleden katil zanlıları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 Nisan'da öldürülen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in faillerinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şişli'de ev basıp 2 kişiyi katleden katil zanlıları yakalandı
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

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