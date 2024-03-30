Bakan Yerlikaya: MASAK raporundan sonra toplamda 92 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Geçtiğimiz dönemlerde operasyonlarla gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz. İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu" dedi. Yerlikaya konuya dair açıklamalarına şöyle devam etti:

"421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük. Bu taşınır araçları İstanbul Emniyetine Tahsis ettik. İstanbul Emniyetine tahsis edildikten sonra bende dedim ki bizim insanımıza eziyet edip, malından mülkünden haksız yere el koyduğu ve biz bunu çökerttik adalete teslim ettik. Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik. Bu sadece İstanbul’a değil dünyada da yazılı basına ve sosyal medya da çıktı. Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız."