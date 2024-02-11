Bakan Yerlikaya'dan Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

* Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı meydana gelmiş, saldırıda 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. Şu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor.