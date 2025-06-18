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Bakan Yerlikaya'dan Marmaris'deki çirkin görüntülere çok sert tepki!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan uygunsuz görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu tür manzaraların bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya'dan Marmaris'deki çirkin görüntülere çok sert tepki!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan çirkin görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konuda gereken adımları atıyoruz. Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı bölgeye görevlendirdim. Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu görüntüler asla kabul edilemez"

Bakan Yerlikaya, "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

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