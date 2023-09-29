Bakanlık, Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini geri çektiğini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal ettiğini ve festivale olan desteklerini çektiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 60. kez düzenlenecek festival için daha önce Bakanlık olarak Antalya Spor Salonu'nun tahsisinin yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu'nun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak, terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da karşıyız." dedi.

Olay

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan “Kanun Hükmü” adlı belgeselin FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle festivalden çekildiğini açıklamıştı.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ise konuyla ilgili festivalin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Film festivalden çıkarıldı

Boyacıoğlu, dün yaptığı açıklamada ise filmin festivalden çıkarıldığını duyurdu.

Boyacıoğlu, sosyal medyadan paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan 'Kanun Hükmü' adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliğiyle ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir.

Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.

Geldiğimiz noktada kendini sinema emeçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu aşamada yeni bir karar alarak 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz."