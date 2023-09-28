Bakanlık, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan “Kanun Hükmü” adlı belgesel nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.”

Festival Yönetmeni Boyacıoğlu'dan açıklama

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ise konuyla ilgili festivalin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir."