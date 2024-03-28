Bankalardan 1 ayda 2.4 milyar dolarlık dış finansman

Şebnem TURHAN

Bankacılık sektörü sadece mart ayında 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağladı. Bu finansmanın 1.4 milyar doları ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı şeklinde olurken kalan 1 milyar doları ise seküritasyon ile teminatlı dış finansman şeklinde gerçekleşti. Bankacılık sektörü uzmanları sıkı para politikası nedeniyle kredi arzı kısıtlı olan sektörün bu denli ihraca ihtiyacı olmadığına işaret etse de TL’deki değer kaybı, mevduatın artan maliyeti ve borç kapama nedeniyle dış finansman sağlandığını dile getirdi.

Sermaye yeterlilik rasyolarında gerileme

Yüksek enflasyon, sıkı para politikası, TL mevduata özendirici uygulamalar ve mevcut makroihtiyati düzenlemeler bankacılık sektöründe maliyeti artırıyor. Türk Lirası’nın değer kaybı da bu resme eklendiğinde bankacılık sektöründe gerekenin çok çok üzerinde olmasına rağmen sermaye yeterlilik oranında gerileme ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verileri ocakta aralık ayına göre sermaye yeterlilik rasyolarında düşüş olduğu görülüyor. Sektörde sermaye yeterlilik oranı Aralık 2023’te yüzde 19,06 seviyesindeyken ocakta yüzde 16,89'a geriledi. Yerli özel mevduat bankalarında ise Aralık 2023'te yüzde 21 olan sermaye yeterlilik oranı ocakta yüzde 18,86'ya inerken, kamu mevduat bankalarında yüzde 15,94'ten yüzde 14,11'e, yabancı mevduat bankalarında ise yüzde 19,73'ten yüzde 17,56'ya düşüş görüldü.

Sermayeye tampon görevi görecek ihraçlar

Yurtdışından elde edilen finansmanın maliyetinin artan mevduat maliyetine nazaran daha düşük olduğunu dile getiren bankacılık sektörü kaynağı bankaların borç kapatmak için de dış finansmana ağırlık verdiklerini dile getirdi. Bir başka bankacılık sektörü kaynağı ise ana sermayeye dahil edilebilen tahvil ihraçlarının olumlu olduğunu belirterek bankaların büyüme için sermaye artırmak zorunda olduklarını aksi durumda sermaye yeterlilik oranlarının tutamayabileceğini dile getirdi. Aynı kaynak sermayeye dahil edilebilir tahvillerin sermaye tamponu sağladığına işaret ederek bunun yanı sıra vadesi gelen ödemeler için kaynak arayışlarının da birkaç ay önceden başladığına vurgu yaptı.

Sektörün sermaye artırım ihtiyacı olmasa da gerileyen sermaye yeterlilik rasyolarına karşılık tampon görevi görmesi için ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihraçları son dönemde tercih edilir oldu. En son bu hafta Yapı Kredi 500 milyon dolar ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihraç etti. Yapı Kredi, 5 yıl 3 ay sonra erken itfa özelliğine sahip dolar cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracını 500 milyon dolar borçlanmayla tamamlarken, ihraçta nihai getiri yüzde 9,75 oldu. İhraca iki katının üzerinde 1.1 milyar doların üzerinde talep geldi. İlk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

2023 üçüncü çeyrekten bu yana 2 milyar dolar

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 2024’ün ilk ayında bilanço yapılarını daha da iyileştirmek adına, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini son olarak da 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracını tamamladıklarını söyledi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonundan itibaren uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynağın yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını belirten Erün, “Uluslararası piyasalarda, Bankamıza ait işlemlerinin yüksek ilgi görmesi hem ülkemize hem de bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için fark yaratarak bir adım önde olmayı sürdüreceğiz” dedi. Yapı Kredi’nin ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi işleminde Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Citibank, Emirates NBD, Morgan Stanley ve Standard Chartered görev aldı.

Yine mart ayında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası erken itfa özelliğine sahip vadesiz tahvil ihracında 300 milyon dolar borçlandı, nihai getiri yüzde 9,75- yüzde 9,875 aralığında oldu. İhraca 960 milyon doların üzerinde talep geldi. İhraçta ilk getiri beklentisinin düşük yüzde 10'lu seviyelerde olduğu belirtilmişti. TSKB ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, ING Bank NV ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirmişti.

SYR’ye yüzde 1,3 olumlu etki yaratacak

Akbank ise aybaşında 5 yıl 3 ay sonra erken itfa özelliğine sahip dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracını 600 milyon dolar borçlanma ile tamamlarken, ihraçta nihai getiri yüzde 9,375 oldu. İhraca 200 yatırımcıdan 3.7 milyar doların üzerinde talep geldi. İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 10'lu seviyeler olarak belirlenmiş daha sonra yüzde 9,625- yüzde 9,75 aralığına revize edilmişti. Akbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan, MUFG ve Standard Chartered Bank'dan oluşan banka grubunun yetkilendirmişti.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biri konumundayız. Söz konusu ihraç da tamamlandığında, uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1,3 seviyesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz” demişti.

İki kamu bankasından 1 milyar dolar

Ziraat Bankası ve Vakıfbank da martta dış finansman sağlayan bankalardan oldu. Ziraat Bankası geçen hafta İngiltere’nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolar tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamada Ziraat Bankası olarak, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejileri doğrultusunda dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmekte ve uzun vadeli borçlanma imkanlarımızı artırmakta olduğu belirtilerek “Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir. Türkiye’nin kredibilite artışı, uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonumuza katkı sağlarken, iyileşen koşullarda uluslararası nitelikli fon akışının sürmesine ve uluslararası paydaşlarımızla iş birliklerimizin güçlenerek devam etmesine destek vermektedir” denildi. Vakıfbank ise önceki gün 350 milyon Euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamada Vakıfbank’ın, son olarak 6 farklı işlemde, en az 2 yıl geri ödemesiz dönem içeren toplam 5 yıl vadeli, Euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan seküritizasyon işlemini tamamladığı kaydedildi. Banka kısa süre önce uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli bir fonlama işlemi gerçekleştirmişti.