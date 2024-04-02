Başkanlık yarışına giren ünlüler kazandı mı? Hangi isimler kaç oy aldı?

Hakan Peker seçimi kazandı mı?

Şarkıcı Hakan Peker de Karabük'ün İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı yarışına katılmıştı. İYİ Parti'den aday olan Peker sandıkta beklediği sonucu alamadı. Peker'in oyu yüzde 3,68'de kaldı. Kazanan ise yüzde 47,22 oyla CHP’li Elif Köse oldu.

Davut Güloğlu seçimi kazandı mı?

Düzce’de Yeniden Refah Partisi’nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut belediye başkanı AK Partili Faruk Özlü karşısında yüzde 29.5 oy alsa da kaybeden taraf oldu.

Erdal Beçikçioğlu seçimi kazandı mı?

‘Behzat Ç’ dizisi ile tanınan CHP’nin Etimesgut adayı tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, oyların yüzde 55.7’sini alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut belediye başkanı Enver Demirel kaybeden isim oldu.

Gökhan Zan seçimi kazandı mı?

Pusulada Türkiye İşçi Partisi logosu altında bulunan ve seçime bağımsız giren eski futbolcu Gökhan Zan'da vardı. Zan, adaylığı çekilmesine rağmen oyların yaklaşık yüzde 2'sini topladı. Kazanan ise resmi olmayan sonuçlara göre AKP'li Mehmet Öntürk oldu.