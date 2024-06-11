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Kurban Bayramı'nda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz olacak

İzmir'de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Kurban Bayramı'nda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz olacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvaylar, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Çarşamba günü saat 24:00'a kadar devam edecek

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek.

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