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Belediye binasına sığınmacılar için asılan pankart mahkeme kararıyla indirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları gerekçesiyle indirildi.

Haber Merkezi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankartın kamu kurumlarına pankart asılamayacağı şeklindeki seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verildi. Pankart akşam saatlerinde indirildi.

Tanju Özcan, "AKP'nin şikayeti üzerine pankart indirildi” derken, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Bizim olaydan haberimiz yok. Kentin belediye başkanı yine şov peşinde. Biz 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklandık. Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok. İşi gücü takipçi kasmak. Kim neden indirdi nasıl karar alındı bilmiyoruz. Bizim derdimiz memleket o şahsın derdi şov.” ifadelerini kullandı.

 

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