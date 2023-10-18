Belediyelere sosyal yardımları artırma talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP bünyesindeki bütün belediyelerin yaptığı sosyal yardımların kış ayları boyunca ihtiyaç sahibi tüm kesimlere imkanlar dahilinde artırılarak yapılması konusunda yazı gönderildiğini duyurdu.

Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Saray iktidarının uyguladığı yanlış politikalar ve aldığı yanlış kararlar nedeniyle ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, özellikle kış aylarında düşük gelirli vatandaşlarımızı daha fazla olumsuz yönde etkilemektedir. Kış aylarında temel gıda fiyatları, ısınma giderleri ve kira tutarlarında yaşanacak her bir artış; özellikle ülkemizdeki düşük gelirli vatandaşlarımızın daha fazla zorlanması anlamına gelecektir.”

Akın, Eylül 2023 itibarıyla 13 bin 334 lira olan açlık sınırının yıl sonunda en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın neredeyse iki katına çıkacağına dikkat çekti. Akın şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu şartlar altında ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızın geçim şartlarının daha da kötüleşeceği öngörülüyor. Özellikle yeni yıla kadar, maaşlarında ücret artışı yapılmadığı için aylık 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda kalan emekli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanından ayrılarak memleketleri dışında yükseköğrenim gören üniversite öğrencilerimizin geçim şartlarının çok daha ağırlaşacağı anlaşılıyor.”

"Sosyal yardım ve destekleri imkânlar dâhilinde artıracaklar"

Akın, CHP’li belediyelerin COVID-19 pandemisi, 6 Şubat deprem felaketi ve yaşanan pek çok olumsuz gelişmede ihtiyaç sahibi vatandaşları asla yalnız bırakmadığını anımsatarak, şu açıklamayı yaptı:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı çağrıyla belediyelerimizde kurulan ‘Kara Kış Fonu’ uygulaması kapsamında; Kasım-Aralık-Ocak-Şubat aylarında özellikle emekli vatandaşlarımız ve üniversite öğrencilerine yönelik daha fazla çalışma yapılacak. Bütün belediyelerimiz emekli vatandaşlarımız ve üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm kesimlere; kış ayları boyunca fatura desteği, gıda yardımı, ısınma yardımı gibi sosyal yardım ve destekleri imkânlar dâhilinde artıracaklar.”