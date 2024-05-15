Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alan bir mağazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle oluşan duman, şehrin bir bölümünden görülebiliyor.

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