Bina yıkımında yanlışlıkla ünlü oyuncunun duvarı da yıkıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

Olay, geçen perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı.

Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binadaki dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen olaya tepki gösterdi.

Taşdelen yıkım sonrası yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Evde yaşayan Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı.

Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.