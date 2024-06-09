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Bitlis'te tarım aracı devrildi: 8 kişi yaralandı

Bitlis'in Yolalan beldesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Bitlis'te tarım aracı devrildi: 8 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre kaza, Yolalan beldesinde meydana geldi. Patpatın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralananlardan 5’i ilk müdahalenin ardından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 kişi ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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