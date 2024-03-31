Blok oy nedir? Blok oy kullanmanın avantajları nelerdir?

Blok oy nedir?

Blok Oy olarak da bilinen Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi, bir seçim çevresinde birden çok temsilcinin seçildiği (geniş bölge) bir seçim sistemdir. Bu sistemde her bir seçmenin seçim çevresine düşen sandalye sayısı kadar oy hakkı vardır ve seçmen bu oyları tek bir partinin adaylarına vermek zorunda değildir. Seçimler tek turlu olarak gerçekleştirilir. Serbest Listeli Çoğunluk Sistemlerinin uygulandığı ülkelerin çoğunda seçmenler isterlerse daha az sayıda oy kullanma hakkına da sahiptir. Bu sistem genellikle siyasi partilerin kurulma aşamasında olduğu ya da zayıf olduğu ülkelerde kullanılmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Tuvalu günümüzde Serbest Listeli Çoğunluk Sistemini kullanan az sayıdaki ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Sistem, ayrıca Ürdün’de 1989’da, Moğolistan’da 1992’de, Filipinler ve Tayland’da ise 1997’ye kadar kullanılmış ancak ortaya çıkan sonuçlardan memnun olunmaması gerekçesiyle sistemden vazgeçilmiştir.

Blok oylamanın parti listeli versiyonu Kapalı Listeli Çoğunluk Sistemidir.

Blok oy kullanmanın avantajları nelerdir?

Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi bir taraftan seçmenlerin oylarını doğrudan adaylara verebilme imkânını muhafaza ederken diğer yandan da makul büyüklükte seçim çevrelerine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda da Tek İsimli Tek Turlu Sisteme kıyasla siyasi partilerin etkisini artırarak partilerin uyumlu bir yapıda olması ve örgütsel yeteneğini güçlendirmesi yönleri ile ön plana çıkmaktadır.