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Bodrum’da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi otomobil içerisinde başlarından silahla vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi
İHA
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Olay, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde vuruldu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.

Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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