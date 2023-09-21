Bodrum’da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Olay, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde vuruldu.



Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.



Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.