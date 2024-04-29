Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı? 1 Mayıs'ta borsa işlem görecek mi?

Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı?

Borsa İstanbul, 1 Mayıs'ta özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Borsa İstanbul, 1 Mayıs çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs perşembe günü işlem görmeye devam edecek.

Borsa İstanbul nedir?

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (kısaca İMKB) olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir

24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.