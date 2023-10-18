'BOTAŞ’ın görev zararı 46, EÜAŞ’ın 42 milyar liraya çıktı'

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Türker Ateş, kamu kurumlarının görev zararlarının her geçen gün çığ gibi büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türker Ateş, “İlk 9 ayda BOTAŞ’ın görev zararı 46 milyara, EÜAŞ’ın görev zararı 42 milyara dayandı. Seçim döneminde dağıtılan ucuz krediler Ziraat Bankası’na 12 milyar, Halk Bankasına 11 milyar lira görev zararı ödendi. Ek MTV olarak toplanacak 38 milyar lirayı tek başına BOTAŞ’ın görev zararları yuttu” dedi.

Geçen yıla göre KİT zararlarının çok ciddi biçimde arttığına dikkat çeken Ateş, “Türkiye’nin en gözde KİT’leri ve kamu bankalarının görev zararları gün geçtikçe artıyor. Yakında bu kurumların zarar bahanesiyle özelleştirilmeleri gündeme gelirse kimse şaşırmasın” diye konuştu.

Merkezi bütçeden kamu kurumlarına aktarılan görev zararı ödemelerini değerlendiren CHP'li Ateş, geçen yıl BOTAŞ’a yılın tamamında 5 milyar lira görev zararı ödemesi yapıldığını bu yılın ilk 9 ayında yapılan ödemenin 46 milyar lirayı geçtiğini kaydeden Ateş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu zararın tamamı ücretsiz doğalgaz verilmesiyle açıklanamaz, çünkü biliyoruz ki bu zamana kadar ücretsiz doğalgaz için Enerji Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler 2 milyar liraya bile ulaşamadı. Doğalgaz sözleşmeleri ticari sır gerekçesiyle açıklanmadığı için bu görev zararının neden kaynaklandığını bilemiyoruz.

Geçen yıllarda, EÜAŞ’a hiç görev zararı ödemesi yapılmadı. Bu yıl enteresan bir şekilde kuruma ilk 9 ayda 42 milyar liradan fazla zarar ödemesi yapıldı. Deprem bölgelerinde dahi insanlar ucuz elektrik kullanamazken, bu zarar nereden kaynaklanıyor anlamak mümkün değil. Akla ilk gelen, elektrik şirketlerine ucuz elektrik satılması. EÜAŞ’ın zararına yönelik çok ciddi soru işaretleri var.”

Ucuz krediler kamu bankalarının görev zararlarını uçurdu

Ziraat Bankası’nın geçen yıl ilk 9 ayda 6,3 milyar lira olan görev zararının bu yıl 12, 6 milyara çıktığını belirten Ateş, “Gene aynı dönemde Halk Bankası’nın 6,8 milyar lira olan görev zararı, 11,1 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası’nın görev zararı yüzde 98, Halk Bankası’nın görev zararı yüzde 62 arttı. İktidarın seçim yatırımlarının faturasını dolaylı yoldan vergilerimizle ödemeye devam ediyoruz” dedi.