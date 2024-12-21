  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Böyle izdiham görülmedi! Aydın’da AVM açılışı kaosa dönüştü
Takip Et

Böyle izdiham görülmedi! Aydın’da AVM açılışı kaosa dönüştü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir AVM’nin açılışında yağmurlu havaya aldırmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzdiham yaşanan açılışta sokağa taşan kalabalık yüzünden trafik durma noktasına gelirken, gerilen sinirler ve bekleme süresinin uzunluğu da kavgaları da beraberinde getirdi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Böyle izdiham görülmedi! Aydın’da AVM açılışı kaosa dönüştü
Takip Et

Efeler ilçe merkezi Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde açılışını yapan yeni alışveriş merkezi büyük bir ilgiyle karşılaştı. Açılışa özel cazip fiyatlarla hazırlanan kampanya, Aydınlıları adeta AVM’ye akın ettirdi. Günler öncesinden açılışı duyurulan kampanyalar vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Yağışlı havaya aldırış etmeyen binlerce kişi, açılıştan saatler öncesinde AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum zamanla izdihama dönüşerek, bazı noktalarda sinirlerin gerilmesine neden oldu. Yaşanan gerginlikler, zaman zaman küfürlü kavgaların patlak vermesine yol açtı. Açılış sırasında, güzergahı kullanan sürücüler de büyük zorluklar yaşadı. AVM çevresindeki trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç sürücüsü duruma tepki gösterdi.

Olan biteni film gibi izleyip, kayda aldılar

Olayları adeta film gibi izleyen çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla olan biteni kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kapılar açıldıktan sonra, içerideki indirimli ürünlere akın eden kalabalık, kısa sürede AVM içinde büyük bir hareketlilik oluşturdu. İçeri girmeyi başaranlar kendilerini şanslı hissederken, birçok kişi ise mağaza içi yoğunluktan dolayı alışveriş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!Ekonomi
Yılbaşı tatili için Erciyes'te oteller dolup taşıyorYılbaşı tatili için Erciyes'te oteller dolup taşıyorEkonomi

 

Gündem
Çığ altında kalan judocu ikizlerden biri hayatını kaybetti
Çığ altında kalan judocu ikizlerden biri hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri: Millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri
İstanbul'da uçaklara 'kümülonimbus' engeli
İstanbul'da uçaklara 'kümülonimbus' engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı
Gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyede
Gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyede
Masada “rakam yok”: Taraflar ve siyasete göre asgari ücret ne kadar olmalı?
Masada “rakam yok”: Taraflar ve siyasete göre asgari ücret ne kadar olmalı?