Boyranaltı Sahili dev dalgalara teslim oldu! Kastamonu'da dalgalar hasara yol açtı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, Boyranaltı Sahili'ne hasar verdi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda hasara neden oldu. İnebolu ilçesinde fırtına ve dalgalar, 15 gün önce de hasara neden olmuştu.
AA
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Gece etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluştu.
Dev dalgalar hasara yol açtı
Dalgalar, İnebolu-Cide sahil yolunun İsmetpaşa Caddesi kesiminde hasara yol açtı.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, dalgaların caddeye taşıdığı moloz yığınlarının temizlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçılar da Karadeniz'e açılamadı.
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